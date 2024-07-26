Ученые нашли следы океана на луне Урана Ариэле

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса в штате Мэриленд обнаружили признаки существования океана жидкой воды на спутнике Урана Ариэле. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

По словам специалистов, Ариэль покрыт значительным количеством льда из углекислого газа, особенно на его обратной стороне, которое всегда обращено в сторону от направления орбитального движения луны. Но каким образом углерод попадает на поверхность небесного тела точно неизвестно.

Согласно новому исследованию, углекислый газ и другие молекулы могут появляться из глубин Ариэля, где может находиться океан.

Используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» для сбора химических спектров спутника, исследовательская группа обнаружила, что на Ариэле находятся одни из самых богатых углекислым газом залежей в Солнечной системе. Также там был найден оксид углерода.

Лабораторные эксперименты показали, что радиационная бомбардировка (радиолиз) водяного льда, смешанного с богатым углеродом материалом, может производить как углекислый газ, так и оксид углерода. Таким образом, радиолиз может обеспечить источник пополнения и объяснить богатое изобилие обеих молекул в обратной стороне Ариэля.

Более того, новые спектральные наблюдения указывают на то, что поверхность Ариэля может также содержать карбонатные минералы — соли, которые могут образовываться только при взаимодействии жидкой воды с горными породами, добавили исследователи.

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