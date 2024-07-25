Ученые модифицировали личинки насекомых, чтобы те поедали больше отходов

Австралийские ученые из Университета Маккуори генетически модифицировали (ГМ) личинки черных львинок (разновидности мух), чтобы те поедали больше органических отходов и сокращали выбросы метана. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Черные львинки встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Они уже используются в коммерческих целях для переработки различной органики, включая пищевые отходы, и изменение их генетики может расширить спектр потребления личинок мух.

По словам исследователей, создание группы генетически модифицированных мух позволит им также производить ферменты, используемые в кормах для животных, текстильной и фармацевтической промышленности, а также жирные соединения, которые можно использовать для производства биотоплива и смазочных материалов.

Другое предлагаемое применение — дать некоторым мухам возможность потреблять загрязненные отходы, оставляя после себя экскременты, которые можно использовать в качестве удобрения.

Ранее ученые создали лечебное масло из личинок черных львинок.