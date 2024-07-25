Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые заставили стекло регенерировать под действием радиации

MRS Bulletin: создано специальное стекло, восстанавливающееся гамма-лучами

close
100%
Antoine Hart/phys.org

Американские ученые из Университета Центральной Флориды разработали специализированное халькогенидное стекло, способное регенерировать под действием радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Materials Research Society Bulletin (MRS Bulletin).

Халькогенидные стекла состоят из халькогенных элементов — серы, селена и теллура — в сплаве с такими элементами, как германий или мышьяк. Их используют для создания оптических стеклянных материалов, которые применяются в датчиках или инфракрасных линзах.

Команда протестировала вариант халькогенидного стекла из германия, сурьмы и серы для использования в космических спутниках. Как показали эксперименты, под действием гамма-излучения на образцах материала микродефекты затянулись в условиях комнатной температуры.

Самовосстанавливающееся стекло может быть полезным в устройствах или инструментах, которые могут подвергаться воздействию экстремальных сред, где может преобладать гамма-излучение, например, в космосе или на радиоактивных объектах.

Ранее в Китае испытали первый ядерный реактор с защитой от расплавления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами