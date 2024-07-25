Ученые заставили стекло регенерировать под действием радиации

Американские ученые из Университета Центральной Флориды разработали специализированное халькогенидное стекло, способное регенерировать под действием радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Materials Research Society Bulletin (MRS Bulletin).

Халькогенидные стекла состоят из халькогенных элементов — серы, селена и теллура — в сплаве с такими элементами, как германий или мышьяк. Их используют для создания оптических стеклянных материалов, которые применяются в датчиках или инфракрасных линзах.

Команда протестировала вариант халькогенидного стекла из германия, сурьмы и серы для использования в космических спутниках. Как показали эксперименты, под действием гамма-излучения на образцах материала микродефекты затянулись в условиях комнатной температуры.

Самовосстанавливающееся стекло может быть полезным в устройствах или инструментах, которые могут подвергаться воздействию экстремальных сред, где может преобладать гамма-излучение, например, в космосе или на радиоактивных объектах.

Ранее в Китае испытали первый ядерный реактор с защитой от расплавления.