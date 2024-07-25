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Врач рассказала, как использование телефона вечером разрушает здоровье кожи

Conversation: нарушение сна из-за гаджетов провоцирует появление акне и морщин

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Использование гаджетов перед сном блокирует выработку мелатонина и затрудняет засыпание. Проблемы со сном, в свою очередь, могут спровоцировать появление морщин, а также усугубить акне, экземы и розацеа. Об этом изданию The Conversation рассказал Майкл Фримен, доцент кафедры дерматологии в Университете Бонда.

Врач объяснил, что яркий свет от экранов препятствует своевременной выработке гормона мелатонина — регулятора циркадного ритма всех живых организмов. По словам дерматолога, это приводит к трудностям при засыпании и сокращению количества времени, отведенного на сон.

Стимулирующий характер содержимого экрана еще больше вредит качеству ночного отдыха. Ленты социальных сетей, новостные статьи, видеоигры и даже рабочие электронные письма поддерживают активность мозга вечером, препятствуя переходу в состояние сна.

Фримен рассказал, что длительные проблемы со сном могут обострить существующие кожные заболевания, такие как акне, экзема и розацеа. Также недосыпание способно повысить уровень кортизола, гормона стресса, который расщепляет коллаген (белок, отвечающий за упругость кожи). Эти нежелательные изменения способствуют появлению морщин. Кроме того, недостаток сна ослабляет естественный барьер кожи, делая ее более восприимчивой к негативному воздействию окружающей среды и обезвоживанию.

Ранее врачи рассказали, в каком порядке нужно мыть части тела.

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