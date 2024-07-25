Найдена бактерия, ускоряющая заживление ран у диабетиков

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете установили, что бактерия Alcaligenes faecalis (A. faecalis) способна ускорять заживление трудноизлечимых ран у диабетиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (Sci Adv).

Ученые объяснили, что плохое кровоснабжение замедляет процесс заживления ран и способствует развитию некроза тканей при сахарном диабете. Это приводит к ухудшению качества жизни людей с этим заболеванием, снижает их физическую подвижность и повышает риск инфицирования.

Исследователи обнаружили, что A. faecalis стимулирует движение кожных клеток, необходимых для закрытия ран, подавляя ферменты, которые чрезмерно продуцируются у диабетиков. Лабораторные эксперименты на образцах мышц и кожи доноров с диабетом показали, что «подселение» A. faecalis ускоряет заживление ран без признаков инфекции. Также бактерия способствовала росту кератиноцитов — клеток эпидермиса кожи человека, необходимых для регенерации.

Ученые также выяснили, что у мышей с диабетическими ранами, обработанными A. faecalis, повысилась активность лейкоцитов, в числе которых были Т-клетки, жизненно важные для функционирования иммунной системы.

По словам исследователей, их открытие в будущем может поспособствовать разработке новых терапевтических средств для укоренного заживления тканей при диабете. Возможно ученым удастся выделить способствующие заживлению молекулы, секретируемые A. faecalis, и создать средства для наружного применения на их основе.

Ранее были названы два продукта, повышающие летальнось болезней сердца и диабета.