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Ученые предложили лечить рак электрическим током

Cell Reports: электрический ток помогает иммунным клеткам бороться с раком

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Depositphotos

Ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити обнаружили, что электрический ток может усиливать способность иммунных NK-клеток уничтожать раковые при глиобластоме. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

Исследование проводилось на образцах тканей глиобластомы, полученных от доноров. Глиобластома — это наиболее частая и агрессивная злокачественная форма опухоли мозга. Без своевременного лечения она быстро поражает здоровые нервные клетки и ухудшает когнитивные функции.

В лабораторных условиях на клетки воздействовали устройством, генерирующим «противоопухолевые» электрические поля. Такой метод лечения носит название TTF — tumor treating fields. Ученые обнаружили, что в результате применения электрического тока повысилась эффективность NK-клеток, которые также называют клетками-киллерами. Это лимфоциты, участвующие в функционировании врожденного иммунитета. Они способны разрушать раковые клетки за счет прямого контакта.

Ученые отметили, что терапия NK-клетками часто применяется при большом диапазоне типов рака, в том числе для устранения трудноизлечимых видов. Исследователи предположили, что комбинация TTF и других методов лечения онкологических заболеваний, таких как иммунотерапия, может значительно повысить шансы на выздоровление для пациентов с глиобластомой.

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