Ученые нашли неожиданное свойство у препарата для лечения рака

Швейцарские ученые из Федерального технологического института Цюриха обнаружили необычное свойство у тетратиометаллатов вольфрама — неорганических соединений, применяемых при лечении онкологических заболеваний и нарушений обмена меди в организме. Оказалось, что эти составы можно использовать для переработки отходов электроники. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда выяснила, что тетратиометаллаты помогают извлекать из отработанных электронных устройств такие редкоземельные металлы, как европий, иттрий и самарий. Эти элементы используют при производстве смартфонов, компьютеров, экранов телевизоров и аккумуляторов электромобилей.

Специалисты использовали тетратиометаллаты вольфрама в качестве реагента в окислительно-восстановительной реакции и извлекли образцы европия из перегоревших энергосберегающих лампочек.

Ученые измельчали лампы и растворяли их в трифторметансульфоновой кислоте. Затем исследователи отфильтровали стекло и высушили состав при температуре 200°C и смешав его с тетратиометаллатом вольфрама.

Эффективность извлечения европия составила приблизительно 98,9%, что «более чем на порядок выше, чем у лучших известных [методов]», уточнили авторы разработки.

Команда также работает над созданием методов переработки других минералов, таких как неодим и диспрозий, которые содержатся в магнитах.

Ранее ученые научились извлекать из старых смартфонов редкий метал индий.