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Врач рассказала, помогает ли вода с лимоном похудеть

Sabah: вода с лимоном не способствует жиросжиганию

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Freepik.com

Употребление лимона или напитков с лимонным соком не способствует снижению массы тела. Не укоряют похудение и другие детокс-напитки с добавлением зелени, овощей или фруктов. Об этом изданию Sabah рассказала турецкий диетолог Эмель Алпхан из Стамбульского университета Атлас.

Врач объяснила, что основное условие снижения массы тела — это дефицит калорий. Чтобы организм начал использовать энергию из жировых запасов, суточный расход калорий должен быть выше, чем потребление. Этого можно добиться тренировками или ограничением объема поступающей пищи.

Употребление воды с лимоном и лимонов самих по себе не оказывает никакого влияния на жиросжигание. Аналогичным образом этот фрукт не помогает «обуздать» аппетит и предотвратить переедания. По словам диетолога, все детокс-напитки (которые предназначены для очищения организма от мнимых токсинов) с добавлением фруктов, овощей или зелени неэффективны для снижения чувства голода.

Тем не менее определенную пользу их употребление все же приносит. Алпхан отметила, что вода с добавлением овощей из фруктов кажется более привлекательной для питья. Такие напитки подойдут людям, которым сложно приучить себя поддерживать водный баланс.

Ранее была названа опасность ощущения сухости во рту.

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