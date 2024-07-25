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Пестициды повышают риск нескольких типов рака, выяснили ученые

Frontier: пестициды повышают риск развития лейкемии и рака мочевого пузыря

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Shutterstock

Ученые из Университета Роки Виста (США) сравнили риск развития рака из-за использования сельскохозяйственных пестицидов с курением. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Cancer Control and Society.

Исследователи проанализировали состав 69 пестицидов, данные об использовании которых были предоставлены Геологической службой США. Пестициды — это вещества, предназначенные для борьбы с вредителями растений и повышения урожайности. В настоящее время их использование выступает самым простым способом защиты растений из-за технологической простоты, эффективности и невысокой стоимости.

Информацию об интенсивности применения пестицидов в масштабах округа ученые сопоставили с данными о заболеваемости раком в соответствующих районах. Результаты показали, что при некоторых видах онкологических заболеваний негативный эффект использования таких сельскохозяйственных веществ сравним с вредом от курения. В частности, наиболее выраженная корреляция наблюдалась между частым применением пестицидов и развитием рака лимфатической системы, лейкемией (раком крови) и раком мочевого пузыря.

Ученые отметили, что, вероятнее всего, риск развития рака повышают не отдельные виды пестицидов, а их комбинация.

Ранее стало известно, когда начнутся клинические испытания российской вакцины от рака.

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