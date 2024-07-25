Ученые выявили гены, помогающие восстанавливаться после инсульта

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что носители гена rs4680 быстрее восстанавливаются после инсульта, а лица с rs6265, rs4291 и rs324420 в геноме подвержены более высокому риску развития тяжелой депрессии и симптомов ПТСР через год после этого сосудистого события. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие более 700 добровольцев, ранее перенесших инсульт. Ученые взяли у испытуемых образцы биоматериала для поиска определенных генов, предопределяющих вероятность неблагоприятных исходов нарушения мозгового кровообращения, связанных с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и снижением когнитивных способностей.

Результаты показали, что риск возникновения этих патологических состояний был повышен у носителей rs4291 и rs324420 в течение одного года после инсульта. Ученые добавили, что присутствие в геноме другого гена — rs6265, замедляло выработку нейротрофического фактора головного мозга, также известного как BDNF. BDNF активен в гиппокампе, коре и отделах переднего мозга — областях, являющихся основой процессов запоминания и хранения информации, включая обучение и поведение.

Исследователи также обнаружили, что генетический вариант rs4680, напротив, защищал мозг носителя после перенесенного инсульта — у лиц с rs4680 реже развивалась депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство.

По словам ученых, результаты исследования можно использовать для повышения эффективности прогнозирования исходов инсульта. Они добавили, что, возможно, в будущем удастся разработать препараты, нацеленные на манипулирование определенными генами для снижения риска это острой сосудистой патологии мозга.

Ранее ученые нашли два белка, способствующих рецидиву инсульта.