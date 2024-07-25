Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае испытали первый ядерный реактор с защитой от расплавления

Joule: новый ядерный реактор HTR-PM выдержал 36 часов без охлаждения

close
100%
rosenergoatom.ru

Китайские ученые из Университета Цинхуа провели критические испытания высокотемпературного ядерного реактора с шаровым модулем (HRT-PM), устойчивого к расплавлению. Исследование опубликовано в научном журнале Joule.

Потребность во внешнем охлаждении остается одной из главных уязвимостей ядерных реакторов. Без отвода тепла установка начинает плавиться, что может привести к радиационному заражению. Подобная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году землетрясение и удар цунами вывели из строя охлаждающие насосы. В результате реакторы перегрелись и разрушились, а радионуклиды попали в окружающую среду.

В конструкции HRT-PM использовали менее плотные топливные стержни по сравнению с теми, которые применяют в реакторах действующих АЭС. В новых стержнях больше графита и меньше урана, причем урановое топливо заключено в оболочку. Такая система обеспечивает замедленный ход реакций и способность выдерживать высокие температуры в течение длительного времени.

В ходе испытаний команда запустила два реактора HRT-PM на полную мощность, а затем отключила все внешнее питание, остановив поток воды к турбинам.

Затем исследователи наблюдали за работой станции на случай расплавления, но этого не произошло. Вместо этого в течение 36 часов температура установок стабилизировалась.

Ранее ученые выяснили, что японские леса начали очищаться от радиации после аварии на АЭС «Фукусима».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами