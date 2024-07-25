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Ученые назвали злаки, от которых худеют почти как от Оземпика

JON: овес и ячмень содержат бета-глюканы, способствующие снижению веса

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Американские ученые из Университета штата Арканзас изучили различные виды натуральной клетчатки, включение которой в рацион способствует потере веса и здоровому уровню сахара в организме. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Nutrition (JON).

Команда рассмотрела такие варианты пищевых волокон, как пшеничный декстрин, пектин, резистентный крахмал, бета-глюканы и целлюлозу, содержащиеся в растительной пище.

Специалисты кормили лабораторных мышей едой с разными формами клетчатки, отслеживая массу их тела, содержание жира, уровень сахара в крови и состояние кишечных бактерий.

Как показали эксперименты, бета-глюканы из овса и ячменя оказались единственным видом клетчатки, который увеличил количество полезных бактерий Ilebacterium в пищеварительной системе, что привело к увеличению энергозатрат организма и потере веса.

У грызунов на диете с бета-глюканами также наблюдалось повышение концентрации бутирата в кишечнике. Бутират высвобождает глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) — натуральный белок, аналогичный по действию Оземпику и другим препаратам с семаглутидом, стимулирующим производство инсулина.

«Часть преимуществ потребления пищевых волокон заключается в высвобождении ГПП-1 и других кишечных пептидов, которые регулируют аппетит и массу тела», — объяснили исследователи.

Ранее ученые назвали препараты, которые превосходят Оземпик по эффекту потери веса.

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