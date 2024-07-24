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Врач рассказала, можно ли есть мясо на завтрак

HealthNews: частое потребление мяса на завтрак повышает риск болезней сердца

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Shutterstock

Постоянное употребление мяса и яиц на завтрак может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания в этих продуктах насыщенных жиров. Об этом изданию HealthNews рассказала диетолог из США Шерри Коллинз.

Врач объяснила, что умеренное (нечастое) потребление яиц и мяса в качестве первого приема пищи не представляет угрозы для здоровья. Эти продукты содержат много питательных веществ, таких как белок, железо и минералы. Тем не менее, чрезмерное увлечение этими продуктами может быть опасным.

По словам диетолога, в составе высокобелковой пищи мало клетчатки, полифенолов (растительных соединений, защищающих клетки от повреждений) и углеводов, обеспечивающих мозг и весь организм энергией. Кроме того, мясо и яйца богаты насыщенными жирами, избыток которых может повысить уровень холестерина в крови.

Повышенный холестерин может стать причиной снижения эластичности сосудов и образования тромбов. Эти факторы выступают провокаторами сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инфаркт и инсульт.

Коллинз уточнила, что в день из насыщенных жиров рекомендуется получать не более 5%-6% ежедневных калорий. Завтрак, состоящий из мяса и яиц, «покрывает» около 75% суточной потребности в жирах этого типа. Употребление других продуктов с насыщенными жирами в течение дня может привести к превышению «лимита».

Ранее был описан идеальный вариант здорового ужина.

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