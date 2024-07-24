Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали причину резкого падения разнообразия организмов в Тихом океане

GCB: биологическое разнообразие в Тихом океане пережило упадок из-за климата

close
100%
Pexels

Международная группа ученых из Саудовской Аравии, Дании и Франции изучила ДНК организмов в кернах донных отложений океана одной из самых продуктивных морских экосистем мира: Атакамской впадины на востоке Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Атакамская впадина, также известная как Чилийский желоб, расположена примерно в 160 километрах от побережья Чили и Перу. Глубина участка достигает восьми километров.

Ученые обнаружили резкое падение биологического разнообразия в Атакамской впадине в период с 1970 по 1985 год, что совпадает со временем наиболее интенсивного рыболовства в этой части океана.

Кроме того, на указанные полтора десятилетия выпало одно из сильнейших по силе воздействия климатических событий Эль-Ниньо. Во время Эль-Ниньо происходит временное повышение температур в тропической части Тихого океана.

«Несмотря на то, что в прошлом это не фиксировалось, теперь мы больше понимаем влияние чрезмерного вылова рыбы и экстремальных климатических явлений на морское биоразнообразие», — отметил соавтор научной работы Диего Элиху Ривера Росас из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Ученые отметили, что понимания причин миновавшего упадка поможет защитить морскую жизнь в будущем.

Ранее исследователи нашли высокие концентрации кокаина в организмах акул у побережья Бразилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами