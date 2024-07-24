Ученые узнали причину резкого падения разнообразия организмов в Тихом океане

Международная группа ученых из Саудовской Аравии, Дании и Франции изучила ДНК организмов в кернах донных отложений океана одной из самых продуктивных морских экосистем мира: Атакамской впадины на востоке Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Атакамская впадина, также известная как Чилийский желоб, расположена примерно в 160 километрах от побережья Чили и Перу. Глубина участка достигает восьми километров.

Ученые обнаружили резкое падение биологического разнообразия в Атакамской впадине в период с 1970 по 1985 год, что совпадает со временем наиболее интенсивного рыболовства в этой части океана.

Кроме того, на указанные полтора десятилетия выпало одно из сильнейших по силе воздействия климатических событий Эль-Ниньо. Во время Эль-Ниньо происходит временное повышение температур в тропической части Тихого океана.

«Несмотря на то, что в прошлом это не фиксировалось, теперь мы больше понимаем влияние чрезмерного вылова рыбы и экстремальных климатических явлений на морское биоразнообразие», — отметил соавтор научной работы Диего Элиху Ривера Росас из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Ученые отметили, что понимания причин миновавшего упадка поможет защитить морскую жизнь в будущем.

Ранее исследователи нашли высокие концентрации кокаина в организмах акул у побережья Бразилии.