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«Кокаиновые акулы» в водах Бразилии встревожили ученых

STE: содержание кокаина в организме длиннорылых акул в 100 раз превысило норму

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D Ross Robertson/STRI

Группа бразильских ученых из Федерального университета Рио-де-Жанейро и других научных учреждений обнаружила признаки серьезного загрязнения прибрежных вод страны кокаином. Наркотик начал оказывать разрушающее действие на местную популяцию длиннорылых акул. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Команда проанализировала 13 особей хищных рыб и обнаружила высокую концентрацию кокаина в каждой из них. Кроме того, в организмах морских обитателей также нашли значительное количество основного метаболита наркотика — бензоилэкгонина.

Уровни обоих веществ в телах акул были в 100 раз выше нормальных показателей.

Известно, что растворенный в воде кокаин может угнетать жизнеспособность клеток и усиливать фрагментацию ДНК водных организмов.

Ученые отметили, что загрязнение окружающей среды кокаином остается большой проблемой для Бразилии, поскольку страна входит в число крупных экспортеров этого нелегального вещества, а на ее территории действуют подпольные нарколаборатории. Отходы этих производств попадают в воду. Кроме того, в ходе контрабандных перевозок упаковки с кокаином время от времени теряются или намеренно выбрасываются в океан.

Ранее ученые выяснили, что в крупнейшем морском порту Латинской Америки концентрация растворенного кокаина в воде оказалась сравнима с концентрацией кофеина — крайне распространенного антропогенного загрязнителя.

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