Аутизм может сберечь деньги геймеров, выяснили ученые

Австралийские ученые из Университета Тасмания выяснили, что расстройства аутистического спектра (РАС), или аутизм в некоторых случаях может быть полезным для любителей видеоигр. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда обнаружила, что наличие аутичных черт защищает геймера от чрезмерных расходов на микротранзакции в играх. Особенно это касается лутбоксов — виртуальных комплектов, которые обычно приобретаются за реальные деньги и содержат случайные наборы наград разной редкости и ценности.

«Было доказано, что лутбоксы структурно, психологически и юридически схожи с азартными играми. Поэтому исследователи заинтересовались, могут ли некоторые пользователи игр быть более уязвимыми к чрезмерному вовлечению или чрезмерным тратам на эти необязательные виртуальные предметы», — пояснил автор научной работы Джеймс Зауэр.

В эксперименте задействовали 1178 совершеннолетних из Австралии, Новой Зеландии и США. Участники прошли онлайн-анкетирования с вопросами для изучения игрового поведения, тяги к азартным играм и диагностики РАС.

Ученые обнаружили сильные положительные корреляции между проблемным игровым поведением, симптомами игровой зависимости и расходами как на лутбоксы, так и на другие микротранзакции, связанные с видеоиграми.

Это указывает, что склонные к игровой зависимости люди охотнее тратят деньги на эти внутриигровые функции. Результаты совпадают с предыдущими исследованиями, показывающими, что люди с более высоким уровнем проблемного поведения, как правило, тратят больше денег на микротранзакции.

Неожиданностью для специалистов стало то, что люди с аутичными чертами реже покупали лутбоксы и прочие виртуальные предметы, хотя в целом были более склонны к зависимости от видеоигр.

Результат показал, что, хотя люди с аутичными чертами могут быть более уязвимы к проблемному поведению, они также могут быть более осторожными или обдуманными в своих решениях о расходах, особенно в отношении лутбоксов.

Ранее ученые выяснили, что видеоигры улучшают психическое состояние людей с шизофренией.