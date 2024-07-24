Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аутизм может сберечь деньги геймеров, выяснили ученые

SciRep: аутичные черты защищают людей от необдуманных трат в видеоиграх

close
100%
Valve

Австралийские ученые из Университета Тасмания выяснили, что расстройства аутистического спектра (РАС), или аутизм в некоторых случаях может быть полезным для любителей видеоигр. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда обнаружила, что наличие аутичных черт защищает геймера от чрезмерных расходов на микротранзакции в играх. Особенно это касается лутбоксов — виртуальных комплектов, которые обычно приобретаются за реальные деньги и содержат случайные наборы наград разной редкости и ценности.

«Было доказано, что лутбоксы структурно, психологически и юридически схожи с азартными играми. Поэтому исследователи заинтересовались, могут ли некоторые пользователи игр быть более уязвимыми к чрезмерному вовлечению или чрезмерным тратам на эти необязательные виртуальные предметы», — пояснил автор научной работы Джеймс Зауэр.

В эксперименте задействовали 1178 совершеннолетних из Австралии, Новой Зеландии и США. Участники прошли онлайн-анкетирования с вопросами для изучения игрового поведения, тяги к азартным играм и диагностики РАС.

Ученые обнаружили сильные положительные корреляции между проблемным игровым поведением, симптомами игровой зависимости и расходами как на лутбоксы, так и на другие микротранзакции, связанные с видеоиграми.

Это указывает, что склонные к игровой зависимости люди охотнее тратят деньги на эти внутриигровые функции. Результаты совпадают с предыдущими исследованиями, показывающими, что люди с более высоким уровнем проблемного поведения, как правило, тратят больше денег на микротранзакции.

Неожиданностью для специалистов стало то, что люди с аутичными чертами реже покупали лутбоксы и прочие виртуальные предметы, хотя в целом были более склонны к зависимости от видеоигр.

Результат показал, что, хотя люди с аутичными чертами могут быть более уязвимы к проблемному поведению, они также могут быть более осторожными или обдуманными в своих решениях о расходах, особенно в отношении лутбоксов.

Ранее ученые выяснили, что видеоигры улучшают психическое состояние людей с шизофренией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами