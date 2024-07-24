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Найдено новое применение для препарата от рака

РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток

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Исследователи из Института цитологии (ИНЦ) РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН показали, что радахлорин – клинически одобренный препарат для лечения опухоли – возможно использовать в качестве биосенсора для диагностики дисфункции клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Радахлорин широко применяется в фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Суть данного подхода заключается в способности избирательного накопления молекул радахлорина в тканях опухоли, которые затем облучают светом. Это приводит к возбуждению молекул препарата и запускает процессы гибели раковых клеток.

«Наше исследование показало, что радахлорин является удобным инструментом для измерения уровня внутриклеточной кислотности (pH). Это важный параметр, поскольку его изменение может свидетельствовать о физиологических отклонениях и дисфункции живых клеток. Ведь кислотность влияет на объем клетки, полярность мембраны, а также играет решающую роль в ряде внутриклеточных процессов, таких как пролиферация, запрограммированная гибель клеток, транспорт ионов, активность ферментов, транспорт везикул и деградация белков», – рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории динамики внутриклеточных мембран ИНЦ РАН Анна Салова.

В основе нового подхода для оценки pH микросреды клеток – способность радахлорина к флуоресценции. Ученые обнаружили, что время жизни флуоресценции радахлорина в щелочной среде в два раза больше по сравнению с кислой. Это позволило четко выявить распределение рН внутри клеток, изменение которого может соответствовать определенным отклонениям в работе клеток. Сделанные изображения обрабатываются специальной программой, которая позволяет автоматически определить уровень кислотности.

Ранее врач назвала клещей, которые могут жить в коврах, подушках и матрасах.

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