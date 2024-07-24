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Стало известно, для кого опасны белковые диеты

JВС: белковые диеты опасны при отсутствии в организме особого фермента GDH

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Shutterstock

Ученые из Женевского университета (UNIGE) установили, что чрезмерно активное потребление белка значительно повышает выработку аммония, который может перегружать печень и провоцировать неврологические расстройства при дефиците фермента GDH в организме. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry (JВС).

Ученые объяснили, что диеты, богатые животными или растительными белками, также известны как палеолитические. Их соблюдение часто предписывается для стабилизации состояния здоровья при диабете второго типа и снижения веса. Однако чрезмерное увлечение белком в некоторых случаях может представлять опасность для здоровья.

К такому выводу исследователи пришли в результате эксперимента на мышах, лишенных фермента GDH. Его отсутствие в печени приводит к неспособности организма выводить избыток токсичного аммония, продукта распада белка. Также в исследовании участвовали обычные мыши с нормальной регуляцией GDH.

Животных посадили на диету с неоптимальным (10%), стандартным (20%), более чем оптимальным (30%) и высоким (45%) содержанием белка в рационе, меняя процентное соотношение протеина к общему числу калорий каждые четыре дня. Ученые обнаружили, что у мышей без GDH накопление аммония в печени приводило к изменениям в обмене веществ и кислотно-щелочном балансе крови. По словам исследователей, аммоний может оказывать токсическое действие на мозг и организм в целом, а также вызывать неврологические заболевания.

Ученые отметили, что дефицит фермента GDH встречается и у людей. Для них перегрузка метаболизма белками наиболее опасна.

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