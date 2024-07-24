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Ученые предложили новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера

PLOSBio: управление олигодендроцитами поможет бороться с болезнью Альцгеймера

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Shutterstock

Ученые из Британского института исследований деменции при Университетском колледже Лондона обнаружили, что снижение активности вспомогательных клеток мозга, называемых олигодендроцитами, блокирует образование белковых бляшек в мозге. Именно скопление Aβ-пептидов выступает провокатором болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые объяснили, что болезнь Альцгеймера — это разрушительное нейродегенеративное заболевание, поражающее миллионы людей по всему миру. Накопление в мозге особых структур, называемых Aβ--пептидами, выступает ранним критическим признаком болезни и предшествует ухудшению когнитивных функций (таких как память и внимание).

В ходе исследования на грызунах ученые выяснили, что ненейронные (вспомогательные) клетки мозга олигодендроциты продуцируют Aβ-пептиды. Чтобы выяснить, как блокировка активности этих клеток повлияет на здоровье мозга мышей, исследователи избирательного подавили выработку Aβ в олигодендроцитах.

Результаты показали, что управление олигодендроцитами привело к устранению аномальной гиперактивности нейронов. Также выяснилось, что блокировка выработки Aβ способствовала практически полному исчезновению белковых «бляшек», вызывающих сбои в работе нейронов при болезни Альцгеймера.

Ученые добавили, что их работа служит опровержением распространенному убеждению в том, что нейроны выступают единственным источником бета-амилоида в мозге. Исследователи надеются, что разработка препаратов, нацеленных на манипулирование олигодендроцитами, в будущем позволит эффективнее бороться с болезнью Альцгеймера.

Ранее были названы симптомы, указывающие на развитие ранней деменции.

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