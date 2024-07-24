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Ученые развеяли миф об особом действии запаха фертильной женщины на мужчин

RSPB: запах женщины на пике фертильности не привлекает мужчин

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Shutterstock

Немецкие ученые из Лейпцигского университета опровергли распространенное мнение о том, что запах женщины в периоды максимальной фертильности привлекает мужчин. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

За последние десятилетия появилось множество научных работ, доказывающих изменение запаха женского тела в течение менструального цикла. Предполагалось, что эти перемены могут влиять на привлекательность женщин в глазах противоположного пола.

В новом исследовании команда набрала 29 женщин без вредных привычек в возрасте от 20 до 30 лет. Специалисты собрали образцы их пота в течение 10 сеансов до, во время и после фертильного периода в течение менструального цикла.

Затем ученые пригласили 91 мужчину в возрасте от 19 до 40 лет оценить женские запахи, взятые на разных стадиях цикла. Ни один из мужчин не обнюхивал одну и ту же женщину дважды.

Эксперимент не выявил никакого действия на испытуемых. Авторы исследования предположили, что эффект может быть слишком тонким, чтобы мужчины могли заметить его при первом знакомстве с женщиной.

Ранее ученые выяснили, почему женщины любят поцелуи.

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