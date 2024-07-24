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Ученые нашли важное сходство между людьми и шимпанзе

CurBio: человек и шимпанзе почти одинаково жестикулируют при общении

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Catherine Hobaiter/University of St Andrews

Международная группа ученых из Шотландии, Германии и США обнаружила значительное сходство между жестикуляцией людей и шимпанзе. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Шимпанзе обладают богатым репертуаром жестов лап, многие из которых сводятся к простым просьбам, таким как «стой», «следуй за мной» или «приведи меня в порядок».

Чтобы узнать больше о правилах, окружающих их использование, исследователи изучили более 8,5 тыс. жестов, записанных у 252 животных.

Большинство взаимодействий были краткими, но в некоторых случаях шимпанзе обменивались до семи жестов подряд. В этих обменах обезьянам обычно требовалось 120 миллисекунд, чтобы ответить друг другу, что сопоставимо со средним временем ответа человека в разговоре, равным 200 миллисекундам.

Исследователи отметили, что и люди, и шимпанзе относятся к высшим приматам, поэтому быстрая невербальная коммуникация может быть продуктом общего эволюционного наследия.

С другой стороны, быстрая очередность может быть чертой более широкой социальной коммуникации и существовать у других видов, таких как киты, дельфины, летучие мыши и гиены.

Ранее ученые выяснили, что выразительная мимика помогает обезьянам занимать лидирующее положение в обществе.

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