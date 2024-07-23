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Стало известно, какое количество сахара угрожает здоровью сердца

Conversation: потребление более 13% дневных калорий из сахара опасно для сердца

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Shutterstock

Потребление более 13% от общего числа суточных калорий из добавленного сахара повышает риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Об этом The Conversation рассказал Натаниэль Джонсон, доцент кафедры питания и диетологии Университета Северной Дакоты.

Врач объяснил, что потребление продуктов с большим количеством углеводов (таких как хлопья, газированные напитки, кондитерские изделия, фастфуд) приводит к повышению уровня липидов в крови, усилению чувства голода и увеличению выработки инсулина. Все эти факторы предшествуют развитию болезней сердца и диабета второго типа.

Диетолог отметил, что высокий уровень сахара крови (диабет или преддиабет) повышает кровяное давление. Он также усиливает образование конечных продуктов гликирования, которые представляют собой молекулы, образованные из сахаров. Конечные продукты гликирования могут повышать жесткость кровеносных сосудов и усиливать воспаление в организме, ведущее к сердечно-сосудистым заболеваниям.

По словам Джонсона, суточное количество добавленного сахара, потребляемого из готовых продуктов (к ним не относятся фрукты, овощи, ягоды и молоко) не должно превышать 65 граммов при диете на 2000 калорий. В целом доля дневных калорий, которые усваиваются организмом из добавленного сахара, должна быть ниже 13%. Специалист уточнил, что при злоупотреблении сахаром риск ухода из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 39%.

Ранее были названы продукты, которые не стоит употреблять на ужин.

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