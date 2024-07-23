Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое давление говорит о повышенном риске инсульта

JAMA: повышенное «верхнее» давление увеличивает риск инсульта

close
100%
Petrovich Nataliya/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мичиганского университета установили, что увеличение показателей «верхнего», систолического давления, коррелирует с наибольшей вероятностью двух наиболее распространенных типов инсульта. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 38 167 человек старше 18 лет, у которых не было инсультов в анамнезе. На первом этапе ученые стратифицировали испытуемых по трем расовым и этническим группам (белые европейцы, темнокожие и латиноамериканцы), а также зафиксировали показатели кровяного давления всех участников. После этого начался период наблюдения за испытуемыми.

В течение периода наблюдения ученые фиксировали число инсультов трех типов — ишемического (связанного с тромбозом), геморрагического (известного как внутримозговое кровоизлияние) и субарахноидального (кровоизлияние в полость между мозговыми оболочками — мягкой и паутинной).

Результаты показали, что именно среднее систолическое артериальное давление, превышающее нормальное значение на 10 миллиметров ртутного столба в зрелом возрасте, коррелировало с повышением риска ишемического инсульта на 20%, а геморрагического — на 31%. При этом такая связь была ярче выражена у темнокожих и латиноамериканцев по сравнению с белыми европейцами.

Ученые уточнили, что верхнее число на тонометре — систолическое артериальное давление, показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь. Нижнее число — диастолическое давление, отражает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы.

Ранее стало известно, как снизить риск инсульта, деменции и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами