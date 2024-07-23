Стало известно, какое давление говорит о повышенном риске инсульта

Ученые из Мичиганского университета установили, что увеличение показателей «верхнего», систолического давления, коррелирует с наибольшей вероятностью двух наиболее распространенных типов инсульта. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 38 167 человек старше 18 лет, у которых не было инсультов в анамнезе. На первом этапе ученые стратифицировали испытуемых по трем расовым и этническим группам (белые европейцы, темнокожие и латиноамериканцы), а также зафиксировали показатели кровяного давления всех участников. После этого начался период наблюдения за испытуемыми.

В течение периода наблюдения ученые фиксировали число инсультов трех типов — ишемического (связанного с тромбозом), геморрагического (известного как внутримозговое кровоизлияние) и субарахноидального (кровоизлияние в полость между мозговыми оболочками — мягкой и паутинной).

Результаты показали, что именно среднее систолическое артериальное давление, превышающее нормальное значение на 10 миллиметров ртутного столба в зрелом возрасте, коррелировало с повышением риска ишемического инсульта на 20%, а геморрагического — на 31%. При этом такая связь была ярче выражена у темнокожих и латиноамериканцев по сравнению с белыми европейцами.

Ученые уточнили, что верхнее число на тонометре — систолическое артериальное давление, показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь. Нижнее число — диастолическое давление, отражает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы.

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