Стало известно, из каких источников витамин D лучше усваивается

Лучшими источниками витамина D выступают мясо, яйца, рыба и подсушенные под солнцем грибы. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог Кэтрин Коллинз, сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании.

Витамин D — это жирорастворимое вещество, которое играет важную роль в поддержании здоровья костей, иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и многих других функций организма. Главным источником витамина D являются солнечные лучи — под воздействием солнца организм сам вырабатывает это важное вещество. Однако получить его можно и другим путем — с пищей и витаминными добавками.

Исследование, проведенное в 2022 году учеными Гарвардской медицинской школы, показало, что витаминные комплексы не так полезны и эффективны в обеспечении организма витамином D, как жирная рыба, яйца и красное мясо. Диетолог Коллинз добавила, что также хорошо этот пищевой компонент усваивается из обогащенных сухих завтраков, хлеба и некоторых детских йогуртов.

Врач добавила, что другим богатым источником витамина D, подходящим для вегетарианцев и веганов, выступают грибы. По словам диетолога, он вырабатывается во внутренней части шляпки при попадании на ее поверхность солнечных лучей. Для того, чтобы повысить содержание витамина D в грибах, специалист рекомендует перевернуть их ножкой вверх и оставить на подоконнике на несколько дней перед употреблением.

Ранее ученые выяснили, что витамин С и бета-каротин замедляют развитие опасного заболевания глаз.