Питомцы облегчают рабочий стресс, выяснили ученые

Ученые из Университета Мин Чуань на Тайване изучили связь между наличием у людей питомцев и их душевным благополучием. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Management Practice (IJMP).

Команда опросила 228 владельцев собак, кошек и других домашних животных, чтобы узнать, как рабочий стресс влияет на их удовлетворенность жизнью и эмоциональное истощение, а также выяснить, может ли сильная привязанность к любимцу смягчить пагубные последствия перенапряжения из-за трудовых обязанностей.

Специалисты обнаружили, что наличие питомцев парадоксальным образом усиливает эмоциональное истощение у страдающих от рабочего стресса людей. Но в то же время хозяева животных отмечали, что, несмотря на более глубокие переживания, их любимцы помогают им бороться со стрессом и легче переносить нагрузки в связи с занятостью и оставаться довольными жизнью.

Это свидетельствует о том, что привязанность к домашним животным может служить формой социальной поддержки, помогая смягчить неблагоприятные последствия стресса, подобно поддержке со стороны близких человеческих отношений, заключили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что привязанные к домашним питомцам люди отличаются повышенной сознательностью.