Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые объявили о прорыве в биопечати органов для пересадки

NatComms: созданы строительные блоки для 3D-печати человеческих биоимплантов

close
100%
Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Вирджиния разработали материалы, которые могут стать основой для производства биоимплантов для пересадки с помощью 3D-принтера. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда создала метод биопечати под названием цифровая сборка сферических частиц (DASP). Он заключается в размещении фрагментов биоматериала в поддерживающей матрице для создания трехмерных структур, обеспечивающих среду для роста клеток. Эти структуры назвали «вокселями».

Частицы представляют собой полимерные гидрогели, имитирующие ткани человека путем изменения расположения и химических связей отдельных молекул мономеров, которые соединяются в цепи, образуя сети. Внутри частиц находятся живые человеческие клетки.

«Наши новые гидрогелевые частицы представляют собой первый функциональный воксель, который мы когда-либо делали. Благодаря точному контролю механических свойств этот воксель может служить одним из основных строительных блоков для наших будущих печатных конструкций», — отметил соавтор исследования, аспирант Цзиньчан Чжу.

По словам авторов разработки, их гидрогелевые биочернила менее токсичны и более биосовместимы с клетками по сравнению с аналогами. Ученые считают, что материал может стать прорывом и основой для вокселизированной биопечати органов для имплантации.

Ранее исследователи объявили о прорыве в диагностике приживаемости донорских органов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами