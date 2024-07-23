По белкам крови можно прогнозировать более 60 заболеваний, выяснили ученые

Белковые сигнатуры в крови способны предсказывать начало 67 заболеваний, в числе которых рак и болезнь двигательных нейронов. К таким выводам пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и Берлинского института здравоохранения при университетской клинике Charité в составе научного коллектива. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании приняли участие добровольцы, информация о которых была взята из архивов научной работы UK Biobank Pharma Proteomics Project (UKB-PPP). В рамках этого проекта проводилось одно из крупнейших в мире научных исследований биомаркеров крови. Ученые из Великобритании и Германии изучили приблизительно 3 тысячи белков плазмы из случайно выбранного набора, включающего более 40 тысяч участников UK Biobank.

Исследователи использовали передовые аналитические методы, чтобы определить для каждой болезни «сигнатуру» (паттерн экспрессии) из пяти-двадцати наиболее важных для прогнозирования белков. Результаты показали, что изменения в активности определенных белков крови могут сигнализировать о развитии 67 заболеваний, в числе которых множественная миелома (вид рака крови), неходжкинская лимфома, болезнь двигательных нейронов, фиброз легких, и дилатационная кардиомиопатия.

Ученые отметили, что классические методы диагностики заболеваний, основанные на подсчете количества клеток крови, измерении уровня холестерина и гликозилированного гемоглобина, оказались менее эффективным, чем комплексный анализ белков. По словам исследователей, отслеживание белковых сигнатур открывает новые возможности прогнозирования заболеваний, включая редкие патологии.

Ранее ученые нашли два белка, способствующих рецидиву инсульта.