Тревожность негативно сказывается на умственных способностях, выяснили ученые

Китайские ученые из Маньянского педагогического университета и Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что тревожность отрицательно влияет на сеть когнитивного контроля в мозге человека. Исследование опубликовано в научном журнале Psychophysiology.

Тревожность характеризуется иррациональным страхом и чувством беспомощности. Это расстройство часто сопровождается депрессией и поражает миллионы людей по всему миру, мешая повседневной деятельности.

В эксперименте задействовали 366 участников. Их разделили на три группы в зависимости от уровня тревожности: здоровые люди, люди с легкой тревожностью и люди с высокой тревожностью.

Для измерения активности мозга ученые использовали методику, называемую функциональной ближней инфракрасной спектроскопией. Метод использует свет для мониторинга изменений уровня кислорода в крови в мозге, отражая нейронную активность.

Участники выполняли задание на вербальную беглость (VFT), которое включает в себя генерацию слов на основе заданных подсказок и активирует области мозга, участвующие в когнитивном контроле.

Исследование выявило существенные различия в активности мозга между группами. В частности, наблюдалась отрицательная корреляция между тяжестью тревожности и активацией в правой дорсолатеральной префронтальной коре (rDLPFC) и левых лобных полях глаза (lFEF). Другими словами, люди с более высоким уровнем тревожности показали более низкую активность в этих регионах во время VFT.

Участники с большой тревогой показали значительно более низкую активацию в rDLPFC по сравнению со здоровыми контрольными лицами. Средняя концентрация оксигемоглобина (oxy-Hb), которая указывает на активность мозга, составила 0,047 в группе с большой тревогой по сравнению с 0,896 в контрольной группе. Аналогичные результаты были получены в lFEF, при этом группа с большой тревогой показала среднюю концентрацию oxy-Hb -1,255 по сравнению с 0,601 в контрольной группе.

Результаты показывают, что снижение активности в этих областях мозга может быть нейронным маркером серьезных тревожных расстройств. Сеть когнитивного контроля, включая rDLPFC и lFEF, необходима для регулирования мыслей и эмоций. Нарушенная функция в этой сети может способствовать появлению симптомов тревоги, таких как неспособность контролировать нереалистичные беспокойства.

По словам ученых, выводы исследования согласуются с предыдущими исследованиями и предоставляют более точные доказательства, отделяя тревогу от депрессии.

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