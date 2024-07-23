Создан препарат, помогающий отсрочить менопаузу на пять лет

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что иммунодепрессант рапамицин может замедлить старение яичников, тем самым отсрочив менопаузу и продлив фертильность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые объяснили, что рапамицин применяется для предотвращения отторжения органов при трансплантации и лечения рака. В результате нового исследования с участием 34 женщин стало ясно, что лекарство может оказывать положительное влияние и на репродуктивную функцию — препарат замедляет работу яичников, приводя к выработке только 15 яйцеклеток в месяц. Ограничение выработки яйцеклеток позволяет дольше сохранять их в организме и продлевать фертильность.

В рамках эксперимента испытуемым, не достигшим 35 лет, вводили рапамицин в низких дозах (5 мг в неделю в течение трех месяцев). Первые результаты показали, что препарат сможет снизить скорость старения яичников на 20%. Ученые объяснили, что отсрочка наступления менопаузы достигалась за счет «экономии» количества яйцеклеток, которые остались в яичниках и потенциально могут быть оплодотворены.

По словам ученых, яичники непрерывно выделяют яйцеклетки. Каждый месяц женщины теряют около 50 половых клеток и только одна достигает овуляции. Исследователи отметили, что существенного продления фертильности можно добиться в случае начала приема рапамицина в возрасте 30 лет. При таком лечении существует возможность отсрочки менопаузы примерно на пять лет.

Ученые добавили, что для выявления побочных эффектов терапии рапамицином и установки оптимальной дозировки нужны более масштабные исследования. Дело в том, что слишком большое количество препарата может полностью остановить овуляцию.

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