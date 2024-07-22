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Отходы морепродуктов могут очищать продукты питания от ядохимикатов, выяснили ученые

Matter: панцири креветок и крабов удаляют пестициды из продовольствия

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Американские ученые из Университета Мэриленда превратили отходы морепродуктов в материал, удаляющий химические пестициды и гербициды из продуктов питания, продлевая их срок хранения. Исследование опубликовано в научном журнале Matter.

Новая технология предназначена для формирования микроскопически тонкого слоя нанокристаллов на обработанных продуктах, удаляя остатки химикатов.

Сегодня для очищения продукции от пестицидов и гербицидов используют различные средства: от уксуса и соды до перекиси водорода и озона. Однако такие методы либо малоэффективны, либо портят вкус и внешний вид продовольствия.

Для решения проблемы исследователи разработали новый тип пористого материала из хитозана (в большом количестве присутствующего в отходах моллюсков) и меди, обладающего антимикробными свойствами, и распылили его тонким слоем на клубнику.

Как показали эксперименты, новое вещество эффективно поглощало остатки ядохимикатов и легко смывалось, продлевая срок хранения ягод.

Ранее ученые создали пестицид не вреднее обычного растительного масла.

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