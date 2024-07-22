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Ученые нашли неожиданный источник «темного кислорода» на дне океана

NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра

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Depositphotos

Международная группа исследователей из Шотландии, США и других стран обнаружила, что металлические минералы на дне океана способны вырабатывать кислород. Открытие бросило вызов представлениям о том, что гидросферу Земли насыщают кислородом только фотосинтетические организмы (водоросли и фитопланктон). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Газ, выделяемый глубинными породами, назвали «темным кислородом», поскольку он появляется без участия солнечного света на глубине около четырех километров.

По словам специалистов, кислород производят полиметаллические конкреции — естественные минеральные отложения на морском дне. Они содержат кобальт, никель, медь, литий, марганец и другие ценные элементы.

Ученые случайно сделали открытие в ходе изучения морского дна в зоне Кларион-Клиппертон — горного подводного хребта на северо-востоке Тихого океана. Когда датчики зафиксировали появление кислорода, команда сначала предположила, что оборудование дало сбой. Однако содержание газа подтвердилось в ходе последовавших проверок.

В ходе дальнейшего исследования выяснилось, что кислород образуется в результате электрохимической реакции, которая происходит при контакте ржавчины с соленой водой. Для расщепления морской воды достаточно напряжения в 1,5 вольта. Отдельные конкреции могут достигать напряжения до 0,95 вольта. Объединяясь в кластеры, они производят достаточно мощный ток для разложения окружающей жидкости на кислород и водород.

Ученые отметили, что открытый природный механизм может быть критически важным для насыщения кислородом глубин океана.

Ранее исследователи предупредили о резком сокращении запасов кислорода в воде по всему миру.

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