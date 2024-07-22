Любовь к домашним животным оказалась признаком высокой сознательности

Ирландские ученые из Университета Квинс в Белфасте обнаружили связь между любовью человека к своим домашним животным и такими качествами личности, как невротизм и сознательность. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).

Авторы научной работы хотели изучить, зависит ли сила эмоциональной связи с питомцем от личности владельца. Специалисты опросили 938 владельцев взрослых владельцев собак и кошек со всего мира. Вопросы касались личностных характеристик человека.

Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем невротизма и добросовестности сообщали о более крепких связях со своими питомцами. Невротизм характеризуется эмоциональной нестабильностью, тревожностью и капризностью. Добросовестность подразумевает усердие, осторожность и организованность, с сильным чувством ответственности и надежности.

Помимо личностных черт, на уровень привязанности также влияли демографические факторы. Женщины, владельцы собак, люди старше 50 лет и те, кто ухаживает за детьми младше 18 лет, сообщили о более крепких связях со своими питомцами.

Ранее ученые выяснили, почему кошкам нравится красть случайные предметы.