Атеистов чаще считают ненадежными партнерами для отношений, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Арканзас изучили стереотипы об атеистах и верующих людях в контексте романтических отношений. Результаты показали, что атеистов чаще воспринимают как ненадежных партнеров. Исследование опубликовано в журнале Psychology of Religion and Spirituality (PRS).

Чтобы изучить, как представления об атеистах влияют на восприятие вероятности измены и использование стратегий удержания партнера, специалисты провели три эксперимента с участием в общей сложности 432 человек.

Участников попросили прочитать эссе о вымышленном студенте колледжа по имени Генри. В одной версии текста молодой человек был описан как атеист, а в другой — как верующий. Зарисовка содержала информацию о статусе отношений и деятельности Генри, различаясь только его религиозными воззрениями.

После этого добровольцев попросили оценить, как, по их мнению, Генри будет вести себя в отношениях. Более четверти (28,8%) опрошенных решили, что атеист Генри склонен к неверности, тогда как только 19,6% думали то же самое о Генри-верующем.

Участники также полагали, что Генри больше заинтересован в краткосрочных отношениях, когда его описывали как атеиста (32,3%), чем верующего (16,7%). Верующий Генри также был воспринят как более заинтересованный в долгосрочных отношениях (62,6% против 49,7% у атеиста Генри).

«Атеизм демонстрирует устойчивый набор стереотипов, которые предполагают, что они не заинтересованы в соблюдении широких межличностных правил.

Такое восприятие делает их склонными к беспорядочным репродуктивным стратегиям и агрессивному поведению в отношениях. Эта программа предоставила доказательства того, как эти ментальные представления нерелигиозности отслеживают ожидания конфликта в отношениях», — отметили авторы статьи.

Ранее ученые выяснили, как вера в судьбу при выборе партнера портит романтические отношения.