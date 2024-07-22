Врач рассказал, в каком случае ожирение печени приводит к раку

Алкогольный и неалкогольный подтип жировой болезни печени могут повысить риск развития рака при необратимом ухудшении функционирования органа (циррозе). Обычно такие повреждения возникают, если печень долгое время подвергалась воздействию разрушающих факторов. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Мартин Скерр.

Врач объяснил, что существует два типа жировой болезни печени. Первый связан с накоплением в печеночных клетках (гепатоцитах) жиров. Это заболевание также известно как стеатотическая болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией. Люди, у которых оно развивается, обычно употребляют мало алкоголя.

Второй тип, алкогольная болезнь печени (АБП), возникает под воздействием этанола. АБП может проявляться в нескольких вариантах: стеатоз (накопление жира в гепатоцитах), алкогольный гепатит (предвестник цирроза), фиброз (замещение функциональной ткани печени рубцовой) и цирроз печени (необратимая трансформация нормальной структуры органа из-за фиброза).

Оба типа жировой болезни печени могут привести к циррозу, который и выступает провокатором рака. Однако рак печени возникает в том случае, когда орган в течение долгого времени подвергается разрушительному воздействию. При отказе от алкоголя (в случае АБП) или похудении (в случае стеатотической болезни печени) печень начинает процесс регенерации, приближающий функцию печени к полному восстановлению.

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