Составлен портрет человека из группы риска развития аденомы простаты

Человек с аденомой простаты будет иметь следующий портрет: это мужчина старше 50 лет, он выглядит раздраженным, уставшим и невыспавшимся. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев.

«Дело в том, что частый симптом этого заболевания – частые ночные позывы к мочеиспусканию. Они мешают спать. Статистически каждый второй мужчина к 60 годам страдает аденомой простаты. Это заболевание имеет огромное значение с социальной точки зрения: если человек занимает руководящую должность и постоянно не высыпается из-за частых ночных позывов к мочеиспусканию, это будет негативно отражаться на его работе и атмосфере в коллективе», – рассказал врач.

По его словам, аденома или гиперплазия простаты – это заболевание, связанное с развитием доброкачественной дополнительной ткани внутри предстательной железы. Эта ткань приводит к увеличению размеров органа и сдавливает мочеиспускательный канал. Вследствие этого появляются неприятные симптомы – затрудненное и учащенное мочеиспускание, в том числе по ночам.

«Доказано, что первые гистологические признаки, то есть на клеточном уровне, появляются у мужчин между 30 и 50 годами. Именно в это время становится понятно, разовьется ли у человека это заболевание или нет. Но вместе с тем с годами определенные изменения происходят в организме любого мужчины, хотя аденома простаты у кого-то возникает, а у кого-то – нет», – рассказал Григорьев.

По его словам, если у пациента развивается аденома простаты, ему помогают в первую очередь медикаментозно. Таблетки можно принимать десятилетиями, но если со временем эффективность лечения снижается или появляются побочные эффекты, то остается один вариант – хирургическое вмешательство.

Ранее врач назвал первый симптом аденомы простаты.