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Ученые выяснили, как снизить риск рождения ребенка с аутизмом на 22%

JAMA: здоровая диета матери снижает риск рождения ребенка с аутизмом на 22%

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Shutterstock

Ученые из Университета Глазго и Норвежского института общественного здравоохранения установили, что соблюдение принципов классического здорового питания во время беременности снижает вероятность рождения ребенка с аутизмом на 22%. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В рамках научной работы исследователи сосредоточились на здоровом питании как одном из факторов развития аутизма. Аутизм (или расстройства аутистического спектра) — это группа психических расстройств, которые характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации — процессе общения и передачи информации другим людям.

Ученые проанализировали информацию об образе жизни, рационе и течение беременности женщин, принявших участие в двух крупных исследованиях — лонгитюдного исследования родителей и детей Avon, также известного как «Дети 90-х», и Норвежского когортного исследования матери, отца и ребенка. Всего в них приняли участие около 95 тысяч пар мать-ребенок.

В рамках своего анализа исследователи обнаружили закономерность: у женщин, которые придерживались классического здорового питания, вероятность рождения ребенка с аутизмом на 22% ниже по сравнению с женщинами, которые питались менее правильно. Здоровое питание ученые определили как рацион с большой долей фруктов, овощей, орехов, рыбы и цельного зерна и ограниченным потреблением жиров, обработанного мяса, безалкогольных напитков и рафинированных углеводов.

Ранее ученые научились диагностировать аутизм по анализу кала.

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