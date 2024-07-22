Назван простой способ снижения риска деменции

По мнению профессора Мохамеда И. Эльмасри, эксперта в области применения микрочипов и искусственного интеллекта, дневной сон и отказ от поиска информации в интернете снижает риск развития деменции. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Ученый объяснил, что современные люди слишком сильно полагаются на приложения для смартфонов с искусственным интеллектом вместо того, чтобы использовать свой реальный интеллект. Активное использование поисковых систем для получения доступа к новой информации (или для того, чтобы «освежить» память) лишает мозг возможности выполнять естественные упражнения.

По словам Эльмасри, повысить производительность мозга помогает тренировка ассоциативной памяти — «присоединение» новой информации к уже имеющейся. Ассоциативное мышление — когнитивный процесс, который содержит воспоминания, концепции, создающие тонкую, сложную сеть мыслей. Для развития такого мышления полезно читать книги вслух, анализируя сюжет с разных сторон.

Другие методы профилактики деменции включают полноценный отдых от работы, начало здорового образа жизни в возрасте 20-30 лет, переход на правильное питание и отказ от употребления алкоголя. Не менее полезен для мозга и дневной сон. Он помогает эффективно закреплять новую информацию и восстанавливать когнитивный резерв.

Ранее были названы симптомы, указывающие на развитие ранней деменции.