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Ученые научились выявлять хронические болезни по температуре лица

Cell Metabolism: повышение температуры в области глаз может указывать на диабет

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Ученые из Пекинского университета в составе научного коллектива обнаружили, что температурные изменения кожи лица могут быть признаками таких заболеваний, как рак, гипертония и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Ученые проанализировали температуру лиц более чем 2800 добровольцев в возрасте от 21 до 88 лет с помощью специального тепловизора. Они определили несколько ключевых областей лица, где температура в значительной степени зависела от возраста и состояния здоровья.

Исследователи обнаружили, что температура носа с возрастом снижается быстрее, чем на других участках лица. Это означает, что люди с более теплыми носами с большей вероятностью окажутся молодыми или стареющими здоровым образом. Также выяснилось, что при нарушениях обмена веществ, таких как диабет и жировая болезнь печени, повышалась температура в области глаз. Теплые щеки, в свою очередь, коррелировали с гипертонией.

В результате анализа образцов крови участников команда ученых обнаружила, что повышение температуры вокруг глаз и щек было в основном вызвано увеличением клеточной активности, связанной с воспалением. Им сопровождается восстановление поврежденной ДНК и борьба с инфекциями. Хроническое воспаление низкой интенсивности также характерно для диабета, рака и болезней сердца.

Ранее выяснилось, что недостаток и избыток сна повышают риск диабета.

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