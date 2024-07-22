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Ученый объяснил, почему Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС

Ученый Эйсмонт: Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС

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Steve Nesius/Reuters

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт утверждает, что скандал, связанный с сокрытием корпорацией Boeing информации о проблемах самолетов 737 MAX, наводит на мысль, что настоящая причина задержки космического корабля Starliner на МКС также замалчивается. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что у компании существуют основания замалчивать проблему, ведь неудачное завершение миссии корабля Starliner может нанести компании серьезный репутационный и экономический урон.

До этого руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич заявил, что застрявший на МКС из-за технических неполадок корабль Boeing Starliner вернут на Землю до середины августа.

В середине июня газета Daily Mail писала, что в двигательной установке корабля обнаружили пять утечек гелия, из-за чего он не мог отстыковаться от станции.

Запуск Starliner дважды откладывали из-за технических неполадок, 5 июня он отправился на МКС. Экипаж должен был вернуться 14 июня.

Ранее орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26» осенью.

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