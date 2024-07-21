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Врач рассказал, опасно ли купаться сразу после еды

MedicalXpress: прием пищи перед купанием не опасен для здоровья

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Shutterstock

Купаться сразу после приема пищи не опасно для здоровья, если речь идет о любительском плавании. Перед началом активной тренировки, напротив, лучше выждать некоторое количество времени. Об этом изданию MedicalXpress рассказал терапевт Мэтью Баджетт из Кливлендской клиники (США).

Врач уточнил, что в большинстве случаев нет необходимости ждать по крайней мере 30 минут после еды, чтобы отправиться поплавать. Некоторые люди считают, что естественный приток крови к желудку для переваривания пищи после ее употребления может привести к мышечной слабости и судорогам во время нахождения в воде. По словам Баджетта, это распространенный миф. Профессиональные спортсмены и любители часто легко перекусывают перед тренировкой для увеличения производительности мышц.

Тем не менее, сразу после еды не стоит приступать к серьезным тренировкам. Вероятность возникновения судорог действительно повышается, если плавать долго и в активном темпе «на сытый желудок». Доктор добавил, что время на переваривание пищи организму нужно предоставлять перед началом любой физической активности, будь то плавание или бег.

Ранее врач рассказал, кому нельзя плавать в водоемах.

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