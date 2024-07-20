Голодание оказалось полезно для стареющего мозга, доказали ученые

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса и Национального института старения выяснили, что интервальное голодание и здоровое питание улучшают когнитивные функции у пожилых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Metabolism (CellMet).

В эксперименте задействовали 40 человек в преклонном возрасте, у которых диагностировали ожирение и резистентность к инсулину. Такое состояние организма повышает риск ускоренного старения мозга и снижения умственных способностей.

Добровольцев распределили по двум диетическим планам: интервальное голодание либо здоровое питание. В первой группе участники ограничивали потребление калорий до четверти от суточной нормы два дня подряд каждую неделю, выпивая два коктейля, обеспечивающих 480 калорий в сутки день. В оставшиеся пять дней они следовали здоровой диете.

Вторая группа придерживалась здоровой диеты каждый день, потребляя фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, постные белки и обезжиренные молочные продукты, а также избегая продуктов с большим количеством соли и сахара.

Результаты исследования показали, что как интервальное голодание, так и диета здорового образа жизни привели к снижению резистентности к инсулину и улучшению когнитивных функций.

Участники обеих групп продемонстрировали снижение резистентности к инсулину, но улучшения были более выраженными в группе прерывистого голодания. Об этом свидетельствует значительное снижение специфических биомаркеров резистентности к инсулину, обнаруженных в нейронных внеклеточных везикулах.

Что касается здоровья мозга, исследование показало, что обе диеты способствовали замедлению темпов старения мозга, особенно в областях мозга, критически важных для исполнительной функции, таких как передняя поясная извилина и префронтальная кора.

Ранее ученые выяснили, что снижение уровня тестостерона у пожилых мужчин сигнализирует о приближении деменции.