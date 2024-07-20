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Ученые узнали, почему кошки любят воровать случайные предметы

The Guardian: коты крадут носки и перчатки не ради подарков хозяевам

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Indraini Wahyudin Noor/dailymail.co.uk

Нидерландские ученые из Утрехтского университета разгадали одну из причин кошачьей клептомании — склонности домашних кошек воровать случайные предметы и приносить их к себе домой. Об этом сообщает газета The Guardian.

В ходе исследования биологи изучали поведение некоторых питомцев из разных стран мира. Некоторые из любимцев совершали до 100 краж в месяц.

Например, кот Чарли из Бристоля в Великобритании возвращается с прогулок с пластиковыми игрушками, прищепками, резиновой уткой, стаканами, столовыми приборами и другими объектами.

Другой кот, Дасти из Сан-Матео в американском штате Калифорния, совершил более 600 краж. Однажды за ночь он принес 11 чужих вещей, включая тапочки «кроксы», бейсболку и пару плавок.

Кот Клео из штата Техас прославился в социальных сетях благодаря похищению компьютерной мыши.

Проанализировав известные случаи, ученые выделили несколько факторов, толкающих питомцев на совершение краж. У кошек маленькие желудки, поэтому они склонны запасать добычу на своей территории. Тот же инстинкт может заставить их приносить домой несъедобные предметы.

Кроме того, котов привлекают некоторые шерстяные и пластиковые вещи, поскольку они содержат ланолин — вид животного воска.

Исследователи отметили, что кошки не крадут предметы в качестве подарков для своих хозяев, а делают это исключительно в своих интересах.

Ранее ученые выяснили, кто из лесных зверей чаще всего ворует еду у других животных.

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