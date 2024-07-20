Ученые выяснили пользу от восприятия себя в качестве главного героя

Американские ученые из Университета штата Миссури выяснили, как самовосприятие людей в жизненных ситуациях влияет на их психическое состояние. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Research in Personality (JRP).

Специалисты обнаружили, что люди, которые считают себя главными героями, как правило, имеют более высокое благополучие и большее удовлетворение своих основных психологических потребностей по сравнению с теми, кто воспринимает себя в качестве второстепенного персонажа.

Выводы ученых основаны на результатах серии исследований. В одном из них задействовали 358 студентов. Им предложили оценить себя по трем пунктам, разработанным для измерения степени, в которой они чувствовали себя главным или второстепенным персонажем в своих жизненных историях.

Опрос также измерял благополучие, объединяя оценки позитивного аффекта, негативного аффекта и удовлетворенности жизнью в единую оценку благополучия.

Исследователи обнаружили, что участники, которые воспринимали себя как главных героев своих жизненных историй, сообщали о более высоком уровне благополучия и большем удовлетворении базовых психологических потребностей (автономия, компетентность и связанность).

Дальнейший анализ показал, что эти эффекты были устойчивыми даже при учете самооценки и нарциссизма, что позволяет предположить, что основная конструкция характера вносит уникальный вклад в результаты благополучия.

«Эти результаты подтверждают нашу идею, что если человек воспринимает себя как персонажа своей жизненной истории, это влияет на его благополучие. Когда люди видят себя движущей силой в своей жизни и принимают решения самостоятельно, как это делают главные герои, а не поддаются влиянию внешних сил (и других людей),

они становятся более интегрированными и полностью функциональными личностями.

И наоборот, те, кто видит себя второстепенными персонажами, с большей вероятностью будут чувствовать себя неспособными удовлетворить эти потребности, состояние, связанное с уменьшением благополучия», — пояснили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что кратковременное одиночество вызывает проблемы со здоровьем.