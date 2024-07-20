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Ученые объявили о прорыве в диагностике при трансплантации органов

NatMed: создан тест, предсказывающий успех пересадки органа

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Global Look Press

Группа австралийских ученых из Сиднейского университета и других научных учреждений нашла неинвазивный способ определить, приживется ли пересаженный орган у пациента. Это может совершить революцию в трансплантационной медицине, считают авторы открытия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Обычно врачи подозревают отторжение трансплантата, когда есть признаки того, что рассматриваемый орган не работает в полную силу. Но иногда пациенты могут не испытывать никаких симптомов до того, как произойдет отказ, и инвазивная биопсия — единственный способ точно сказать, что происходит.

Ученые отметили, что приживаемость пересаженных легких в долгосрочной перспективе составляет 59%, сердца — 73%, печени — 80% и почек — 82%. Отторжение может произойти в любое время, подвергая жизнь пациента постоянной опасности.

Специалисты сравнили образы крови отдельных пациентов с результатами их биопсии и нашли 158 генов, которые были активны в случаях отторжения. Это почти в 20 раз выше шанса на случайное совпадение.

Таким образом исследователи выделили биомаркеры дисфункции у донорских печени, почек, легких и сердца. Некоторые из этих общих биомаркеров участвуют в секреции белков, стимулирующих лейкоциты.

Команда заявила, что их результаты впервые позволят делать универсальные прогнозы относительно приживаемости трансплантатов.

Ранее ученые открыли белки-антифризы, защищающие органы при замораживании.

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