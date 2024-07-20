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Ученые объяснили, почему собаки часто похожи на своих хозяев

Live Science: люди неосознанно выбирают питомцев, напоминающих их самих

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Depositphotos

Научные специалисты по изучению поведения из британской благотворительной организации по защите животных Dogs Trust объяснили причину, по которой владельцы собак часто похожи на своих питомцев. Об этом сообщает портал Live Science.

По словам исследователя Dogs Trust Катрины Холланд, внешняя схожесть псов и их хозяев — не совпадение. Как показали предыдущие исследования, этот эффект подтверждается экспериментами, в которых участникам нужно было сопоставить фотоснимки людей с их питомцами. Испытуемые чаще делали верные догадки, ориентируясь на сходство внешности человека и экстерьера собаки.

Некоторые аспекты внешности важнее других. Черты лица, особенно глаза, играют более важную роль в восприятии сходства, чем такие качества, как размер, прическа и физическая подготовка.

Когда исследователь показывал участникам реальные и ложные пары «собака-владелец», маскируя различные части черт лица собак и владельцев, участники одинаково успешно сопоставляли, когда видели только область глаз, как и когда видели все лицо или лицо с закрытым ртом. Но когда они маскировали область глаз, процент успеха участников падал до 50/50.

По словам Холланд, основная гипотеза о причинах внешней схожести собак и их хозяев говорит о том, что человек склонен искать партнеров-людей, которые в чем-то напоминают его самого. Тот же принцип действует и при подборе четвероногого питомца.

«Возможно, мы предпочитаем собак, которые чем-то похожи на нас, из-за простого эффекта экспозиции, когда люди предпочитают знакомые предметы (например, свои собственные лица, часто видимые через зеркало), а не те, которых они раньше не видели или видят реже», — уточнила ученая. 

Однако эффект экспозиции затрагивает не только внешность. Как показали результаты недавнего исследования, собаки часто похожи на своих хозяев по пяти ключевым качествам личности, таким как экстраверсия, дружелюбие, открытость, невротизм и сознательность.

Ранее ученые выяснили, могут ли свиньи быть такими же преданными человеку, как собаки.

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