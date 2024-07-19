Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые улучшили точность предсказания космических штормов

RAS: высота магнитных областей Солнца указывает на близость выброса плазмы

close
100%
Depositphotos

Британские ученые из Университета Аберистуита разработали новый способ точного прогнозирования космических штормов, угрожающих спутниковым аппаратам и инфраструктуре Земли. Исследование опубликовано на официальном сайте Королевского астрономического общества (RAS).

По словам специалистов, изучение магнитных областей Солнца позволяет вычислить скорость движения коронального выброса массы (КВМ) — потока плазмы и электромагнитного излучения, который отправляются в космос после взрывов на поверхности звезды.

Информация о скорости КВМ дает возможность рассчитать время, когда он достигнет Земли и вызовет геомагнитный шторм.

Точное прогнозирование КВМ стало возможным благодаря наблюдению за активными зонами с сильными магнитными полями. Команда обнаружила ключевой параметр под названием «критическая высота» — показатель, при котором магнитное поле теряет стабильность и способствует появлению выброса.

«Эти данные можно использовать вместе с геометрической моделью, которая применяется для отслеживания истинной скорости корональных выбросов массы в трех измерениях, а не только в двух, что имеет важное значение для точных прогнозов», — отметила ведущий автор исследования Харшита Ганди.

Ранее ученые зафиксировали начало нового цикла солнечной активности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами