Ученые улучшили точность предсказания космических штормов

Британские ученые из Университета Аберистуита разработали новый способ точного прогнозирования космических штормов, угрожающих спутниковым аппаратам и инфраструктуре Земли. Исследование опубликовано на официальном сайте Королевского астрономического общества (RAS).

По словам специалистов, изучение магнитных областей Солнца позволяет вычислить скорость движения коронального выброса массы (КВМ) — потока плазмы и электромагнитного излучения, который отправляются в космос после взрывов на поверхности звезды.

Информация о скорости КВМ дает возможность рассчитать время, когда он достигнет Земли и вызовет геомагнитный шторм.

Точное прогнозирование КВМ стало возможным благодаря наблюдению за активными зонами с сильными магнитными полями. Команда обнаружила ключевой параметр под названием «критическая высота» — показатель, при котором магнитное поле теряет стабильность и способствует появлению выброса.

«Эти данные можно использовать вместе с геометрической моделью, которая применяется для отслеживания истинной скорости корональных выбросов массы в трех измерениях, а не только в двух, что имеет важное значение для точных прогнозов», — отметила ведущий автор исследования Харшита Ганди.

Ранее ученые зафиксировали начало нового цикла солнечной активности.