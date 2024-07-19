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Ученые предложили лечить рак, уничтожая стареющие клетки организма

Cancer Discovery: уничтожение стареющих клеток замедляет рост раковых опухолей

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Depositphotos

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луис предложили уничтожать определенные типы стареющих клеток в ходе противораковой терапии. Это может предотвратить воспаление, способствующее бесконтрольному росту опухолей молочной и поджелудочной желез. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Ученые объяснили, что стареющие клетки организма (утратившие способность делиться) обладают сниженной способностью к поглощению питательных веществ и восстановлению хромосомных повреждений. Увеличение их числа может запускать в организме хронический воспалительный процесс, стимулирующий развитие рака. Медикаментозное устранение стареющих клеток называется сенолитической терапией.

Эксперимент на мышах с несколькими видами рака молочной железы показал, что устранение определенных стареющих клеток в окружении опухоли активирует естественные клетки-киллеры иммунной системы (NK-клетки) и другие иммунные функции, подавляющие рост опухолей. Препараты, избирательно инициирующие уничтожение неделящихся клеток, также активизировали Т-лимфоциты (подтип иммунных клеток) у мышей с раком поджелудочной железы. Это привело к замедлению роста опухолей.

По словам исследователей, применение препаратов-сенолитиков может стать эффективным дополнением к другим методам лечения рака — иммунотерапии и химиотерапии. Ученые добавили, что стареющие клетки по-разному модифицируют иммунитет при раке молочной и поджелудочной желез. Для оптимизации сенолитической терапии в соответствии с «целевым» видом рака нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые узнали, что помогает раковым клеткам противостоять терапии.

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