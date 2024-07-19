Ученые обнаружили новый психологический признак неверности

Группа норвежских ученых из Бергенского университета установила новую черту характера, связанную с повышенным риском неверности в романтических отношениях. Речь идет об эмофилии — склонности человека легко и часто влюбляться. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Романтическая любовь характеризуется сильным эмоциональным и физическим влечением к другому человеку и сопровождается чувствами страсти, близости и преданности.

Начальная часть этого процесса — «влюбленность», то есть переход к переживанию романтической любви. Люди различаются по тому, насколько легко и как часто они влюбляются.

Ученые предполагают, что легкость, с которой человек влюбляется, и то, как часто это происходит, является относительно стабильной психологической чертой.

Авторы исследования стремились оценить, насколько точно шкала эмоциональной распущенности измеряет эмофилию у населения. Они предположили, что эмофилия может предсказать количество романтических отношений, которые у человека будут, и как часто этот человек будет неверен.

Ученые собрали ответы 2607 человек с помощью онлайн-опроса. Участники сообщили о количестве романтических отношений, которые у них были в жизни и количестве случаев измен. Добровольцы также заполнили анкету для измерения эмофилии.

Анализ показал, что эмофилия имеет некоторые ассоциации с чертами личности, в частности с невротизмом, макиавеллизмом и нарциссизмом. Однако эти ассоциации были слабыми, что подтверждает, что эмофилию можно считать отдельной психологической характеристикой.

Люди с более выраженной эмофилией, как правило, имели больше романтических отношений и также сообщали о более частых изменах.

Исследование внесло вклад в разработку психологических инструментов оценки и научное понимание характеристики эмофилии, отметили авторы научной работы.

Ранее ученые назвали психологические факторы будущей измены в отношениях.