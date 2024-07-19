Ученые рассказали, чем медитация вредна для психики

Медитация может усугубить тревогу и депрессию, а также спровоцировать возникновение этих расстройств. Об этом The Conversation рассказал Мигель Фариас, доцент кафедры экспериментальной психологии Университета Ковентри.

Фариас и его коллеги проанализировали медицинские журналы и нашли 55 исследований на тему влияния медитации на психическое здоровье. Сначала ученые исключили из научного обзора работы, сосредоточенные исключительно на негативных последствиях таких психических упражнений. После этого они подсчитали общее число добровольцев, которые приняли участие во всех оставшихся исследованиях, и разделили их на две группы.

В первую группу вошли участники, на психику которых медитация оказала благотворное влияние, а во вторую — те, чье ментальное здоровье ухудшилось. Оказалось, что около 8% людей, пробующих медитацию, сталкиваются с нежелательными последствиями. Ученые обнаружили, что в числе опасных последствий медитации было обострение тревоги и депрессии, панические атаки и возникновение суицидальных мыслей. Кроме того, некоторые люди начинали замечать у себя проявления тревоги и депрессии, ранее не выявленной.

По мнению исследователей, показатель 8% может быть заниженным, поскольку во многих работах фиксируются только серьезные негативные эффекты. Ученые объяснили, что опасные последствия медитации могут проявиться при попытке человека взять под контроль свой разум или переключить внимание с уже существующих проблем с психикой. Такое «замалчивание» способно привести к эпизоду тревоги или депрессии.

Ученые из Университета Ковентри добавили, что не призывают полностью отказаться от таких оздоровительных практик. Они посоветовали проводить медитации под контролем специалиста и вести журнал психического здоровья для отслеживания эмоций, возникающих во время выполнения упражнения.

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