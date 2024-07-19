Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самая засушливая пустыня в мире зацвела зимой впервые за десятилетие

Live Science: нетипичные дожди запустили вегетацию в чилийской пустыне Атакама

close
100%
livescience.com' class="item-image" >
César Esteban Pizarro Gacitúa/livescience.com

Пустыня Атакама на севере Чили, считающаяся самой засушливой в мире, начала цвести в середине зимы Южного полушария (длится с июня по август). Это случилось впервые с 2015 года, сообщает научный портал Live Science со ссылкой на чилийских ученых.

По словам исследователей, редкое цветение растений Атакамы было вызвано дождями в середине апреля, а также влажными утренними туманами.

Первыми видами, украсившими безжизненный пустынный ландшафт в 2024 году, стали фиолетовые цветы Cistanthe grandiflora и белые соцветия чилийского колокольчика Nolana baccata.
Вегетация охватила площадь от 300 до 400 квадратных километров.

Экологи отметили, что полноценное цветение Атакамы обычно происходит с сентября по октябрь и занимает до 15 тыс. квадратных километров.

Редкое зимнее цветение пустыни Атакама не обходится без проблем. Главная из них, по словам доцента экологии из Папского католического университета Чили Марии Фернанды Перес, заключается в том, что насекомые-опылители не прилетают так быстро, как растения реагируют на дождь.

У трав в пустыне Атакама есть механизмы самоопыления, но они включаются достаточно медленно, поэтому количество семян растений сократится к следующему циклу вегетации.

Ранее США столкнулись с сильнейшей засухой за последние 1200 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами