Самая засушливая пустыня в мире зацвела зимой впервые за десятилетие

Пустыня Атакама на севере Чили, считающаяся самой засушливой в мире, начала цвести в середине зимы Южного полушария (длится с июня по август). Это случилось впервые с 2015 года, сообщает научный портал Live Science со ссылкой на чилийских ученых.

По словам исследователей, редкое цветение растений Атакамы было вызвано дождями в середине апреля, а также влажными утренними туманами.

Первыми видами, украсившими безжизненный пустынный ландшафт в 2024 году, стали фиолетовые цветы Cistanthe grandiflora и белые соцветия чилийского колокольчика Nolana baccata.

Вегетация охватила площадь от 300 до 400 квадратных километров.

Экологи отметили, что полноценное цветение Атакамы обычно происходит с сентября по октябрь и занимает до 15 тыс. квадратных километров.

Редкое зимнее цветение пустыни Атакама не обходится без проблем. Главная из них, по словам доцента экологии из Папского католического университета Чили Марии Фернанды Перес, заключается в том, что насекомые-опылители не прилетают так быстро, как растения реагируют на дождь.

У трав в пустыне Атакама есть механизмы самоопыления, но они включаются достаточно медленно, поэтому количество семян растений сократится к следующему циклу вегетации.

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